Von Sport bis MINT: So werden die Ferien im Flachgau nicht langweilig

In Straßwalchen bietet die Marktgemeinde wieder ein umfangreiches Ferienprogramm von 10. Juli bis 8. September. "Was sich über die Jahre hinweg bewährt hat, ist der Dreiklang unseres Angebotes aus Bildung, Sport und Auszeit", so Bürgermeisterin Tanja Kreer. Neben umfassenden Möglichkeiten, verschiedene Sportarten auszuprobieren, Kreativwochen, Spielenachmittagen und vielem mehr umfasst das neue Programm Nachhilfekurse, die die Kinder optimal auf den Schulbeginn vorbereiten sollen. "Wir halten bewusst die Preise niedrig, um allen die Möglichkeit zu bieten, unser Ferienprogramm in vollen Zügen zu genießen", so Bürgermeisterin Kreer. Eine Anmeldung ist noch bis 7. Juli möglich.

Auch Grödig setzt auf ein vielfältiges Freizeitangebot und Erlebniswochen. "Mit den Wochenprogrammen erfüllen wir den Wunsch zahlreicher Eltern", so Bürgermeister Herbert Schober.

In Seekirchen hat der Tourismusverband ein Sommerspaß-Programm für Kinder und Jugendliche ausgearbeitet, das von der Alpaka-Wanderung bis zum Zauberworkshop reicht.



TVB Seekirchen bietet auch Programm für Erwachsene

Das Besondere in Seekirchen: Es gibt auch ein Sommerprogramm für Erwachsene. Beide Angebote sind in einer Broschüre zusammengefasst. Die Gemeinde St. Gilgen bietet während fünf Wochen in den Sommerferien wieder eine Ferienbetreuung für Volks- und Mittelschüler (sieben bis zwölf Jahre) mit vielen Ausflügen und Aktivitäten an.