Das Coronavirus hat Europa fest im Griff - mit unterschiedlichen Auswirkungen. Wie sehr sich ihr Alltag verändert hat, berichten sechs Salzburger im europäischen Ausland.

Strenge Regeln herrschen in Italien und in Frankreich - anders sieht es in Schweden aus, wo es nur "Empfehlungen" gibt. Der neue Alltag sieht in Europa recht unterschiedlich aus. Die "Salzburger Nachrichten" haben mit Salzburgern gesprochen, die die Coronakrise im ...