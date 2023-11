Von der einst stillsten Zeit im Jahr

Advent leitet sich vom lateinischen "tempus adventus Domini" ab, was "Zeit der Ankunft des Herrn" bedeutet.

Advent in der Stadt Salzburg.

Schon im 4. Jahrhundert gab es in Gallien und Spanien eine dreiwöchige Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Diese war von guten Werken und Fasten geprägt. "Bischof Perpetuus von Tours führte etwa um 480 oder später eine vierwöchige Adventsfastenzeit nach dem Vorbild der österlichen Fastenzeit ein, diese begann nach Martini", erklärt Michael Greger, der Leiter des Landesinstituts für Volkskunde. Daher kämen auch das Schlachten der Gänse und das große Festessen vor dem 40-tägigen Fasten, das auch als "Martinsquadragese" bezeichnet wird. Im 6. Jahrhundert ließ sich das Begehen eines sechswöchigen Advents in Rom nachweisen, was Papst Gregor I. zur Kürzung auf vier Adventsonntage veranlasste. Gesamtkirchlich schrieb erst das Konzil von Trient vier Adventsonntage vor. Da der Heilige Abend heuer auf den vierten Adventsonntag fällt, ist der diesjährige Advent mit 22 Tagen der kürzestmögliche. Der Begriff "stillste Zeit im Jahr" bezog sich einst auf die witterungsbedingt eingeschränkte Arbeit auf dem Bauernhof.