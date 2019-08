Vor dem Feiertag: Stau auf der A10 wegen Asphaltierungsarbeiten

Der Reiseverkehr rollt: Am Mittwoch staut es in Salzburg wegen Asphaltierungsarbeiten. Auch am Samstag müssen Autofahrer mit langen Fahrzeiten rechnen.

16 Kilometer Stau zwischen Hallein und Golling Richtung Salzburg erwartet Autofahrer am Mittwoch auf der A10. Der Grund dafür seien Asphaltierungsarbeiten, sagt Christoph Pollinger, Sprecher der Asfinag. Am Dienstag sei ein Asphaltschaden aufgetreten, Löcher seien aufgrund der Dauerbelastung eingebrochen. "Das hat sich rapide verschlechtert - noch dazu steht ein starkes Reisewochenende bevor", sagt Pollinger. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hat die Asfinag den Bereich asphaltiert, wegen des Regens konnte der Belag aber nicht trocknen. Bis Mittwochnachmittag arbeiten die Bauarbeiter deshalb erneut. Bis dahin ist nur eine der zwei Spuren befahrbar. "Wir bitten um Geduld und Verständnis."

Aufgrund des Rückstaus hat die Asfinag zudem die Blockabfertigung vor dem Tunnel Reitt in Hüttau im Pongau aktiviert. Nur eine beschränkte Anzahl an Fahrzeugen darf derzeit den Tunnel passieren. Auch in der Stadt Salzburg sind Mittwochmittag viele Straßen verstopft.

Staus auch am Wochenende

Reisende werden auch am kommenden Wochenende nicht verschont: Nach Angaben des ARBÖ wird es eine Rückreisewelle geben. Gründe dafür sei das Sommerferien-Ende in den deutschen Bundesländern Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sowie Teilen der Niederlande.

Der Samstag wird der Hauptreise- und -stautag werden. Aber auch am Sonntag ab den frühen Nachmittagsstunden wird streckenweise und zeitweise viel Geduld gefragt sein.

In Österreich wird es die längsten Verzögerungen vermutlich auf den folgenden Strecken geben:

* Brennerautobahn (A13), vor den Baustellenbereichen auf der Europabrücke, bei Nösslach, zwischen Matrei und Schönberg sowie im Großraum Innsbruck

* Fernpaßstrecke (B179) im gesamten Verlauf mit Blockabfertigungen für dem Lermoosertunnel und dem Grenztunnel Vils/Füssen

* Inntalautobahn (A12), vor dem Gegenverkehrsbereich bei Vomp und den Baustellenbereichen und der Autobahngrenze bei Kufstein und Innsbruck

* Tauernautobahn (A10), in und vor den Baustellenbereichen zwischen Zederhaus und Lammertal sowie zwischen Hallein und Salzburg

* Westautobahn (A1), vor der Autobahngrenze Walserberg



Autofahrer, die auf der Brenner- und Inntalautobahn in Tirol unterwegs sind, sollten die Fahrverbote auf den Landesstraßen in den Bezirken Innsbruck, Innsbruck-Land, Kufstein und Reutte beachten, heißt es in einer ARBÖ-Aussendung.

Auf der Tauernautobahn (A10) sind die Autobahnausfahrten zwischen Puch und Sankt Michael an Samstagen von 6 bis 20 Uhr gesperrt. Genauere Infos erhalten Reisende beim ARBÖ-Informationsdienst unter der östereichweiten Telefonnummer 050/123-123.

Im benachbarten Ausland haben sich die Autobahngrenzen zwischen Kroatien und Slowenien bei Dragonja/Kastel, Plovanija und Gruškovje/Gornji Macelj als Nadelöhre in beiden Richtungen erwiesen. "Die längste Wartezeit erwarten wir aber vor dem Karawankentunnel auf der slowenischen A2 in Richtung Österreich. Bis zu drei Stunden, wie am vergangenen Wochenende, sind nicht unrealistisch", sagt ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

"Wir raten den Autofahrern azyklisch zu reisen, d. h. den Samstag und Sonntagnachmittag als Reisezeitpunkt möglichst zu meiden. Alternativ-Routen im Reisegepäck oder im Kopf sind eine gute Idee.

Nehmen Sie auch ausreichend alkoholfreie Getränke und leichten Proviant, wie Gemüse und Obst, mit. Das Wetter wird am Wochenende wieder sommerlich", so Thomas Haider abschließend.



Quelle: SN