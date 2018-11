Vor dem Schloss Schönbrunn steht eine Fichte aus dem Pinzgau

Ein weihnachtlicher Vorbote traf am Mittwochmorgen am Ehrenhof im Schloss Schönbrunn ein: der Christbaum für den Schönbrunner Adventmarkt. Die Fichte stammt aus dem Bundesforste-Revier Bruck an der Glocknerstraße.

Der Baum hat eine Höhe von mehr als 20 Metern und einen Durchmesser von knapp 60 Zentimetern. Die geschwungenen Äste sind bis zu drei Meter lang. Die Pinzgauer Fichte ist ein Jubiläumsbaum: Der Adventmarkt vor dem Schloss Schönbrunn findet heuer zum 25. Mal statt. Eröffnet wird der Markt am 24. November. Gefällt wurde der Baum am Dienstag. Danach ging es auf eine lange Reise: Gegen 7 Uhr wurde der Baum per Kran vom Tieflader gehoben und fachmännisch in dem dafür vorgesehenen Schacht verankert. Nur kurze Zeit später ertönte der Ruf: "Baum steht!"

Quelle: SN