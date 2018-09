Vor der Rückkehr ins Tal packen alle mit an

"Der Summa is umma": Vor dem alljährlichen Abtrieb müssen die festlichen Kränze für die Almtiere gebunden werden. Auf der Gruberalm in Hintersee packen die Gäste mit an.

SN/klinger Die Almwirte Werner und Elisabeth Matieschek zeigen Christa Wesenauer, wie man die Kränze für den Almabtrieb bindet. Geschmückt werden die Rinder und Ziegen der Alm.