Vor der Wohnungstür der Freundin Feuer gelegt? - Slowake in Salzburg im Zweifel freigesprochen

Der Vorwurf der Brandstiftung stand am Mittwoch am Salzburger Landesgericht im Mittelpunkt eines Schöffenprozesses. Angeklagt war ein 29-jähriger Slowake, dem im Hauptfaktum angelastet wurde, am Abend des 7. April 2023 in einem Mehrparteienhaus in der Lessingstraße nahe des Salzburger Hauptbahnhofs vor der Wohnungstür seiner damaligen Freundin ein Feuer gelegt zu haben.

