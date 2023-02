Vorarbeiten für Generalsanierung der Neuen Residenz gestartet

Auf dem Residenzplatz in der Stadt Salzburg haben die Vorbereitungen für den Umbau der Neuen Residenz begonnen. Für Arbeiten am unterirdischen Kanalsystem werden dort in den kommenden zwei bis drei Monaten zahlreiche der verlegten Pflastersteine entnommen, verwahrt und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder verlegt. Die Kanalarbeiten gehen der geplanten Generalsanierung der Neuen Residenz in der Altstadt vorweg: Dort soll soll ein begrünter Innenhof mit einem "Lichtbrunnen" in die unterirdischen Ausstellungsräume entstehen. Voraussichtlicher Baubeginn: Herbst 2024.