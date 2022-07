Vorbeifahrende wurden zu Lebensrettern

Die Aufmerksamkeit anderer Autofahrer rettete einem 26-jährigen Ungarn vermutlich das Leben. Sie bemerkten, dass er reglos im Auto saß - und halfen.

Bereits am Freitag Nachmittag fuhr der junge Ungar mit seinem Pkw die Salzachtalstraße (B159), in Fahrtrichtung Hallein, als er auf Höhe des Straßenkilometers 11,6 mitten auf der Fahrbahn anhielt. Andere, vorbeifahrende Fahrzeuglenker bemerkten dabei laut Polizei, dass der Ungar regungslos im Fahrzeug saß und hielten unvermittelt an.

Insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer, welche die Notsituation erkannten, leisteten sofort Erste-Hilfe. Sie zogen den 26-Jährigen, welcher einen Atem-Kreislaufstillstand erlitt, aus seinem Fahrzeug, führten eine Reanimation durch und verständigten den Rettungsnotruf. Zeitgleich fuhr zufällig eine Polizeistreife vorbei, welche die Erst-Helfer unterstützte. Die Rettungskräfte und der Notarzt führten, nach deren Eintreffen, die Reanimationsmaßnahmen weiter fort und der 26-Jährige wies, nach Erhalt eines Schocks mit dem Defibrillator, wieder einen Kreislauf auf.

Nach den erfolgreichen Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde der Ungar mittels Notarzthubschrauber in das Uniklinikum Salzburg eingeliefert. Durch die rasch geleistete, vorbildliche Zivilcourage der Ersthelfer, Salzburger im Alter von 30-73 Jahren, befindet sich der 26-jährige nach Polizeiangaben derzeit in einem stabilen Gesundheitszustand.