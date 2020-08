Vorbereitungen für Schulstart: Land Salzburg kauft tausende Masken

Das Land Salzburg will sich für den Schulstart im September wappnen. Bei einem Gipfel mit Direktoren, Eltern- und Schülervertretern sowie Gesundheitsbehörden soll der Bedarf an Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel abgeklärt werden.

In weniger als vier Wochen ist in Salzburg wieder Schulbeginn. Das Bildungsministerium hat am Montag vorgestellt, wie der "normale" Schulbetrieb in Coronazeiten aussehen soll. In Salzburg wird die Vorgangsweise begrüßt.

Bildungslandesrätin Maria Hutter (ÖVP) sagt: "Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wie sich das Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen entwickelt, wollen wir einen Schulstart ohne Ausfall von Unterrichtsgegenständen schaffen. Dazu haben wir bereits bis jetzt weitreichende Vorarbeiten geleistet." In den nächsten Tagen wird ein Schulgipfel mit Landesrätin, Bildungsdirektor, Gemeinden, Eltern- und Schülersprechern, Direktoren, Personalvertretern und Gesundheitsbehörden einberufen. Ziel sei es, die Richtlinien und Regeln für den Praxisbetrieb anzupassen und Lösungen für Problemfälle zu finden.

In den Gemeinden seien Desinfektionsmittel in größeren Mengen auf Vorrat. Das Land schaffe außerdem gerade für die Pflichtschulen ein größeres Kontingent an Mund-Nasen-Schutzmasken an. Bis Freitag werde die Bildungsdirektion den exakten Bedarf erheben, heißt es aus Hutters Büro. Die Pflichtschulen sollten jedenfalls für einen Zeitraum von sechs Wochen ausreichend Masken zur Verfügung haben, um Engpässe zu vermeiden.

Familienlandesrätin Andrea Klambauer (Neos) sieht die Vorhaben des Bildungsministers im Einklang mit jenem im Bereich der Kindergärten in Salzburg. "Auch die Kindergärten und die Kleinkindbetreuung werden nicht großflächig geschlossen, so wie es noch im Juni und Juli in Oberösterreich durchgeführt wurde. Bisher gab es keinen einzigen Coronafall in einem Salzburger Kindergarten oder einer anderen institutionellen Betreuungseinrichtung." Wenn dies eintreffen sollte, müssten die Gruppe und die direkten Kontaktpersonen in Quarantäne. Der Kindergartenbetrieb bleibe aber aufrecht. "Ich spreche mich gegen Kindergartenschließungen aus", sagt Klambauer. Die Landesrätin plädiert außerdem dafür, dass bei Kindern Gurgeltests gemacht werden können.

Quelle: SN