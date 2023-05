Vorbestrafter Mann raubte 88-jähriger Salzburgerin die Handtasche: Drei Jahre Haft

"Ich war zehn Meter vor der Haustür, da reißt er mir plötzlich die Tasche aus der linken Hand. Er hat fest angerissen, weil die Handtasche war gleich weg. Ich hab sofort geschrien und geschrien." - Vor einem Schöffensenat am Landesgericht schildert am Dienstag das Opfer, eine 88-jährige gebrechliche Seniorin, was ihr am Vormittag des 10. Februar in Salzburg-Itzling Schlimmes widerfuhr.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Der Prozess fand am Landesgericht Salzburg statt.