Vorbestraftes Duo bestreitet bewaffneten Raubüberfall auf zwei Schüler - Prozess in Salzburg

Die Angeklagten, zwei Österreicher, 25 und 18 Jahre alt, wiesen am Mittwoch am Landesgericht Salzburg energisch zurück, zwei 14-Jährige unter Vorhalt von Messern überfallen zu haben. Der Prozess wurde schließlich vertagt.

Die zwei Angeklagten, die Mittwoch wegen schweren Raubes und weiterer Aggressionsdelikte vor einem Jugendschöffengericht (Vorsitz: Christina Bayrhammer) sitzen, sind der Strafjustiz schon bestens bekannt. Der 25-jährige Erstangeklagte hat bereits neun großteils einschlägige Vorstrafen, der erst 18-jährige Zweitangeklagte auch bereits vier. Der jetzige Hauptvorwurf - ein bewaffneter Raubüberfall auf zwei Schüler (15, 14) am 6. Mai 2022 in Salzburg-Lehen - ist der bislang schwerste, der den zwei Angeklagten gemacht wird: "Sie wissen beide: es geht jetzt um sehr viel für sie", so die Worte der Vorsitzenden. Und speziell zum Erstangeklagten gerichtet: "Sie wurden erst Ende April aus der letzten Haft entlassen. Und gleich rückfällig."

Zum ihnen nun angelasteten Raubfaktum: Am 6. Mai waren die Angeklagten kurz nach 20 Uhr in Lehen unterwegs, eigenen Angaben nach stark unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Laut Staatsanwalt trafen sie an einer Kreuzung vor einem Wettlokal auf die zwei Schüler und beschlossen "aus einer Laune heraus, sie zu berauben". Der Erstangeklagte soll dem damals bereits 15-Jährigen Faustschläge versetzt, ein Fixiermesser gezückt und es mit den Worten "Gib alles her, was du hast" an den Bauch des Opfers gehalten. Während der 15-Jährige ins Wettlokal flüchten habe können, soll der Zweitangeklagte dem anderen, damals noch 14-jährigen Schüler ebenfalls ein Messer vorgehalten, ihn mit dem Tod bedroht und ihm Kleingeld und Handy gewaltsam abgenötigt haben. Die Angeklagten wurden schon kurz darauf gefasst. Sie sollen sich gegen die Festnahme heftig gewehrt und Polizisten massiv bedroht haben.

Die Angeklagten werden von den Schülern schwer belastet

Im Prozess bestreiten die zuletzt arbeitslosen Männer jeweils den Raubvorwurf. Der Erstangeklagte (Verteidiger: RA Bernhard Kettl) beteuert: "Ich weiß, es war ein Blödsinn. Aber ich habe dem einen Burschen nur ein paar ,Watschen' gegeben. Weil er mich mit seinem Fahrrad am Fuß erwischt hat. Ich habe ihm sicher kein Messer hingehalten und auch nichts gefordert. Ich hatte mein Messer immer in meiner Bauchtasche." - Auch der Zweitangeklagte (Verteidiger: RA Franz Essl) behauptet, "sicher kein Messer" mitgeführt zu haben, sondern nur einen "zugeklappten Flaschenöffner. Diesen hab' ich aber niemandem vorgehalten".

Die Schüler belasten die Angeklagten jedoch auch im Prozess schwer. Beide geben an, "zu Hundert Prozent" sicher zu sein, dass es Messer gewesen seien, mit denen sie die Täter bedroht hätten: "Ich habe ganz genau die spitze Klinge gesehen", so der 15-Jährige. - Der Prozess wurde zur weiteren Beweisaufnahme vertagt. Unter anderem sollen Videoaufnahmen vom Tatgeschehen, die aus einer Kamera des Wettbüros stammen, von einem IT-Experten nun genau ausgewertet werden.