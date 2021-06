Vorbild Anif: Hallein plant Carsharing-Modell mit E-Autos

Noch im Herbst sollen die ersten Ladesäulen und Autos startklar sein.

Ein bis zwei E-Autos sowie Ladesäulen für diese Fahrzeuge am Schöndorferplatz und im Ortszentrum von Rif - so lautet der Plan von Verkehrsstadtrat Oliver Mitterlechner (BASIS). "Spätestens im Herbst soll das erste Fahrzeug in Hallein stehen, wahrscheinlich ein Renault Zoe." Die Wahl der Standorte hat mit den dort bereits vorhandenen Hochleistungskabel zu tun, so fallen keine gröberen Aufschließungskosten an. "Wir sind auch in Verhandlungen mit den ÖBB, denn in der Bahnhofsstraße liegt bereits ein Hochleistungskabel, das man für vier bis ...