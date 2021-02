Vorbildlicher Einsatz der Polizei bei Küchenbrand in Salzburg

Eine Polizeistreife - bestehend aus einer Inspektorin, einem Inspektor und einer Polizeischülerin - leistete am Donnerstag bei einem Küchenbrand in einer Wohnanlage in Salzburg-Itzling rasche wie vorbildliche Hilfe.

SN/polizei salzburg Leisteten rasche Hilfe: Die Salzburger Polizeibeamten Radenko und Bianca sowie Polizeischülerin Lea.