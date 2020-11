Vorderkaser: Damit's beim Parkplatz nicht mehr stinkt

Bei der Einfahrt in Richtung Vorderkaserklamm wurde um 120.000 Euro eine WC-Anlage errichtet.

Immer wieder kam es zu deutlichen Geruchsbelästigungen. Jetzt ist es dringlich geworden, dem Ganzen vorzubeugen: Die Landesstraßenverwaltung hat an der Pinzgauer Straße B 311 im Gemeindegebiet von St. Martin bei Lofer auf dem Parkplatz "Vorderkaser" eine selbstreinigende Toilettenanlage errichtet. Sie besteht aus einem WC und drei Pissoirs.

Erforderlich wurde der Bau, weil dieser Parkplatz von vielen Autolenkern für einen Halt benutzt und zum Teil in den Fahrzeugen (vor allem in den Lastwagen) auch genächtigt wird. Viele Personen benutzten zum Teil die Grünfläche zwischen dem Parkplatz und dem dahinter vorbeiführenden Radweg für die Notdurft. "Der Parkplatz Vorderkaser wird viel von Durchreisenden beansprucht. Mit der neuen Anlage stellen wir nun eine WC-Möglichkeit direkt an der Landesstraße zur Verfügung", schildert Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

St. Martins Bürgermeister Michael Lackner ergänzt: "Für viele Gemeindebürger waren es unhaltbare Zustände am Parkplatz Vorderkaser. Wir erwarten uns mit der neuen Anlage eine wesentliche Verbesserung der Situation am Parkplatz. Gerne sind wir als Gemeinde auch bereit, unseren Beitrag zur Erhaltung zu leisten."

Die Gesamtkosten beliefen sich auf 120.000 Euro. Die Erhaltung und Betreuung der neuen Anlage wird die Gemeinde mit Unterstützung des Landes übernehmen.