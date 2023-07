Vorerst weiter Badewetter in Salzburg, aber mit Gewittern - ab Donnerstag Temperaturrückgang

Die Badehungrigen kommen auch in den nächsten Tagen auf ihre Kosten. Laut Prognose der Geosphere Austria gibt es im Land Salzburg bis einschließlich Mittwoch erneut viel Sonne und Höchsttemperaturen von 24 bis maximal 31 Grad. Gewitter, sie können teils heftig ausfallen, sind vor allem am Montag und Mittwoch in den Gebirgsgauen zu erwarten.

BILD: SN/ROBERT RATZER Eine Gruppe Burschen zeigte am Sonntag bei Höchsttemperaturen um 30 Grad ihre Sprungkünste im Salzburger „Lepi“.