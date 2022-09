Vorfreude auf die Ärzte und Helene Fischer

In Bad Hofgastein geben sich die Superstars die Klinke in die Hand. Morgen, Donnerstag (15. September), tritt die Kultband "Die Ärzte" auf. Am 1. Oktober gibt Helene Fischer ein Mega Open-Air-Konzert.

Seit Beginn der Vorwoche wird auf dem gigantischen Bühnengelände bei der Talstation der Schlossalmbahn eifrig gewerkt und aufgebaut. Eine Crew von insgesamt 200 Männern und Frauen ist damit beschäftigt, die Bühne an sich, die VIP-Tribüne, das VIP-Zelt und den riesigen Stehplatzbereich für zwei große Open-Air-Konzerte vorzubereiten. Den Anfang machen heute, Donnerstag, "Die Ärzte". Die deutschen Punkrocker sind seit fast vierzig Jahren im Geschäft und gehören nach wie vor zu den künstlerisch und auch kommerziell erfolgreichsten deutschsprachigen Bands. ...