Vorführungsbefehl zum Strafantritt: Renitenter 41-Jähriger verletzte Salzburger Polizisten bei Festnahme

Stadt Salzburg: Alkoholisierter leistete aktiv Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Am Montag nahmen zwei Streifenpolizisten einen amtsbekannten 41-jährigen Österreicher wahr, gegen den ein aufrechter Vorführungsbefehl wegen eines verwaltungsstrafrechtlichen Delikts zum Strafantritt bestand. Der Mann wurde angehalten und über das Vorliegen des Vorführungsbefehls im Falle der Uneinbringlichkeit der Strafe informiert. Der alkoholisierte 41-Jährige verhielt sich in der Folge äußerst renitent und aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten.

Als die Festnahme ausgesprochen wurde, leistete der Beschuldigte aktiv Widerstand.

Beim Vollzug der Festnahme wurde ein einschreitender Beamter am Ellenbogen verletzt.