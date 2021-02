Vorgesetzter soll Arbeiterin in Werk mehrmals vergewaltigt haben: Prozess

Ein Salzburger wurde am Montag bei einem Prozess am Landesgericht Salzburg mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Der 55-Jährige soll in einer Fabrik im Land Salzburg als Vorgesetzter eine Mitarbeiterin von 2015 bis 2018 mindestens drei Mal vergewaltigt, zudem mehrmals sexuell bedrängt und genötigt haben. Die Frau leidet laut Anklage an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Der bisher unbescholtene Mann beteuerte vor dem Schöffensenat seine Unschuld.

SN/apa Symbolbild