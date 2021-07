Vorgetäuschte Liebe kostete einigen Salzburgern bereits 48.000 Euro

Anzeigen mehren sich: Opfer zahlten bereitwillig an "Internet-Liebe".

Seit einiger Zeit werden vermehrt "Love Scams" bei der Salzburger Polizei zur Anzeige gebracht. Die Opfer seien zwischen 41 und 56 Jahre alt, so die Polizei. Die angezeigte Schadenssumme betrage mittlerweile 48.000 Euro. Die Betrugsmasche laufe immer nach einem ähnlichen Schema ab. Ein scheinbar amerikanischer Staatsangehöriger, der sich als Soldat oder Arzt im Krieg ausgibt, schreibt über eine Datingplattform eines Social-Media-Kanals. Um seine Angaben glaubhaft zu machen, schickt der Täter ein Foto eines Ausweisdokumentes. Entwickelt sich eine Internet-Beziehung, in der Liebe vorgetäuscht und ein baldiger Besuch in Österreich in Aussicht gestellt werden, wird angekündigt, ein "persönliches Paket" zu schicken. Darin sollen sich Wertpapiere oder Wertgegenstände befinden. Dafür sollen Steuern, Lieferkosten oder Gebühren anfallen, die das Opfer übernehmen soll. Die Beträge reichen von 500 bis zu 25.000 Euro.