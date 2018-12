Vorm Heiligen Abend kommt das Tauwetter

Meteorologen erwarten am Heiligen Abend Höchstwerte von mehr als zehn Grad. Auch in den Tälern könnte es vielerorts wieder grün werden.

Die Hoffnung auf weiße Weihnachten schmilzt derzeit vor allem im Flachgau dahin. Bis zum Heiligen Abend könnte es auch in den Gebirgsgauen grün werden. "Der Trend zur Milderung ist eindeutig", sagt Meteorologe Alexander Ohms von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Er rechnet am Montag, dem 24. Dezember, mit bis zu 13 Grad im Flachgau. Auch in den Tälern inneralpin seien Höchstwerte zwischen fünf und zehn Grad zu erwarten. "Dort, wo jetzt mehr als 20 Zentimeter Schnee liegen, wird aber schon was übrig bleiben", schätzt Ohms.