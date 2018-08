Vorsorgemuffel - jeder dritte untersuchte Salzburger Mann ist übergewichtig

Das Land Salzburg und die Salzburger Ärztekammer präsentieren die Ergebnisse der Männergesundheits-Aktion "Helden.Check".

Die Fakten sind klar: Männer sterben im Durchschnitt um 5,5 Jahre Jahre früher als die Frauen. Während der weibliche Teil der Bevölkerung eine Lebenserwartung von 82,8 Jahren hat, beträgt diese bei den Männern 77,2 Jahre.

Das Gesundheitsbewusstsein von Männern ist deutlich geringer als jenes von Frauen.

Statistiken zeigen, dass viele Männer sorglos mit ihrer Gesundheit umgehen. Stress und intensive alltägliche Belastung in der Arbeit, Leistungsdruck in der Freizeit und zu wenig Schlaf gelten in der Männerwelt als normal.

In Salzburg nimmt nur jeder 20. Mann die kostenlosen jährlichen Vorsorgeuntersuchungen der Krankenkassen und die Möglichkeiten zur Krebs-Früherkennung wahr. Die Politik und die Ärztekammer versuchen das seit Jahren zu ändern.

Die Initiative "Salzburger Männergesundheit" ging im November 2017 mit der Aktion "Helden.Check" in die fünfte Runde. Ziel der Kampagne ist, das Gesundheitsbewusstsein bei Männern zu fördern und durch ein einfach zugängliches Gesundheits-Screening Risiken rechtzeitig zu erkennen. Medizinische Teams kamen direkt zu den Männern in Salzburger Betriebe, um Erstscreenings durchzuführen.

2017 starteten LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) und der Allgemeinmediziner Peter Kowatsch von der Ärztekammer die Aktion „Helden.Check" zur Förderung der Männergesundheit. Am Mittwoch präsentierten sie die Ergebnisse.

Ein Drittel der Untersuchten ist stark übergewichtig

Bei der Aktion wurden 965 Männer in 14 Unternehmen des Landes untersucht.

Am Mittwoch präsentierten LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) und der Allgemeinmediziner und Vorsorgereferent Peter Kowatsch von der Salzburger Ärztekammer die Ergebnisse.

Das Positive vorweg: Zwei Drittel der untersuchten Männer sind gesund. 94 Prozent sind mit ihrem Beruf und Berufsumfeld zufrieden. Zudem zeigt sich ein steigendes Bewusstsein für gesunde Ernährung im Berufsalltag. Aber: Rund ein Drittel der untersuchten Männer ist übergewichtig oder weist Auffälligkeiten außerhalb der medizinischen Norm auf.

Alarmierend ist, dass ein Anteil von 40 Prozent angibt, vermehrt nervös, gereizt oder lustlos zu sein. Acht Prozent der untersuchten Salzburger Männer gaben an, dass ihre Arbeitsleistung kontinuierlich nachlässt und sie bei stärkerer körperlicher Belastung unter Atemnot leiden. 28 Prozent der befragten Männer sind Raucher. Dieser Wert übertrifft den österreichischen Durchschnitt, der bei 24 Prozent liegt.



Auffällige Werte bei jedem fünften Mann

20 Prozent der Teilnehmer hatte auffällige Werte, die weiter untersucht werden sollten. In einigen Fällen wurden besonders auffällige Werte, die auf ernsthafte Erkrankungen hinwiesen, gemessen. "Es konnten frühzeitig potenziell schwere Verläufe erkannt werden", sagte Kowatsch. "Vor allem die Werte für Cholesterin, HDL (high density lipoprotein) und PSA (prostataspezifisches Antigen) lassen eine sehr gute Risikoabschätzung zu."

Die positive Bilanz lautet: Rund zwei Drittel der untersuchten Männer sind gesund. Das entspricht auch der Selbsteinschätzung der Männer. Ebenso übertrifft die Motivation für regelmäßige Bewegung die Erwartungen deutlich.

Rund 90 Prozent der Teilnehmer gaben an, mindestens ein- bis zweimal pro Woche mehr als 30 Minuten Bewegung zu machen, die Hälfte davon sogar mehr als zwei Mal die Woche. Rund die Hälfte der Teilnehmer zeigt Interesse für gesunde Ernährung, rund ein Drittel interessiert sich für Fitness und Maßnahmen zur Rückengesundheit. Auf gesunde Ernährung achten 39 Prozent der befragten Teilnehmer.

