Vorverkaufs-Start für das neue Klimaticket Salzburg

Mit diesem Montag, 15. November, startet der Vorverkauf für das Klimaticket für die Öffis in Salzburg - mit kräftigen Rabatten: 333 Euro (statt 365 Euro) kostet das landesweite Ticket; 249 (statt 274 ) Euro kostet das Edelweiß-Ticket für Senioren.

Mit Montag, 15. November, startet der Vorverkauf für das neue myRegio Klimaticket Salzburg, das ab 1. Jänner 2022 gültig ist. Für alle Frühbücher gibt es bis zum 31. Dezember eine "Early-Bird-Aktion": Bis dahin werden nochmals reduzierte Preise für die Öffi-Jahreskarten angeboten, 249 (statt 274) Euro für Seniorinnen und Senioren, 333 (statt 365) Euro für das normale Ticket und 433 (statt 465) Euro für die übertragbare "Plus"-Variante.

"Ab morgen hat Salzburg das billigste Öffi-Ticket in ganz Österreich um nur 333 Euro. Wir freuen uns auf den morgigen Verkaufsstart und erhoffen uns dadurch einen weiteren Zuwachs an Nutzern", sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).

Frühbucheraktion gilt auch für alle Bestandskunden

In den Genuss des "Early-Bird-Bonus" werden auch alle Besitzer aktuell gültiger myRegio-Jahreskarten kommen. "Alle unsere bisherigen Öffi-Nutzer sollen genauso profitieren wie unsere Neukunden", so Schnöll, der ergänzt: "Mit dem Frühbucherbonus für die 'Plus-Variante' legen wir außerdem ein spezielles Angebot an Unternehmen und Gemeinden. Die Karte ist übertragbar und kann so flexibel an beliebige Personen weiterverliehen werden."

Kundenfreundliche Abwicklung

"Mit einem Schreiben werden alle bisherigen Kunden kontaktiert und über die weitere Abwicklung informiert. Wir freuen uns, dass für jede Kundenkategorie eine einfache Handhabung gefunden werden konnte und dass jeder von unseren Nutzern profitiert", sagt Allegra Frommer, Geschäftsführerin des Salzburger Verkehrsverbundes. Neben dem Salzburger Verkehrsverbund werden die Tickets in den Servicecentern der Salzburg AG erhältlich sein sowie online auf www.salzburg-verkehr.at/klimaticketsalzburg.