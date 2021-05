Vorwürfe der Gewalt gegen Frauen: Zwei Freisprüche in drei Prozessen in Salzburg

Gleich drei Prozesse wurden am Montag am Landesgericht Salzburg verhandelt, in denen Männern angelastet wurde, ihre jeweilige Partnerin - zwei Mal die Lebensgefährtin, ein Mal die (Noch-)Ehefrau - misshandelt sowie in zwei der Fälle auch genötigt bzw. gefährlich bedroht zu haben.

SN/bilderbox Symbolbild.