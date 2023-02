Vorwürfe der Vergewaltigung: Paketzusteller in Salzburg freigesprochen

Ein 41-jähriger Afghane wurde am Mittwoch in einem fortgesetzten Schöffenprozess am Landesgericht Salzburg von den Vorwürfen freigesprochen, er habe am 8. Jänner 2021 in Salzburg eine 32-jährige Frau vergewaltigt und am 25. Jänner erneut versucht, die 32-Jährige zu missbrauchen. Der Freispruch mangels Tatnachweises ist noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.

SN/APA/BARBARA GINDL Der Prozess fand am Landesgericht Salzburg statt.

Laut Anklage soll der unbescholtene Afghane der Frau schon am 7. Jänner 2021 sexuelle Avancen gemacht haben, was diese entschieden abgelehnt habe. Tags darauf soll er ihr dann in die Wohnung nachgegangen sein, sie zu Boden geworfen und missbraucht haben. Am 25. Jänner soll er dann erneut versucht haben, sie zu vergewaltigen. Der Angeklagte hatte sämtliche Vorwürfe entschieden bestritten.