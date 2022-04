Vorwurf dreifacher Mordversuch: Lange gesuchter, in Georgien gefasster Angeklagter wird jetzt nach Salzburg überstellt

Bereits vor gut drei Jahren, im März 2019, hatte ein in Salzburg geborener und im Innviertel wohnhafter Türke auf der Lamprechtshausener Straße (B 156) bei Nußdorf mit einem Porsche einen Unfall mit drei teils Schwerstverletzten verursacht. Sein PS-starker Pkw war auf der Gegenfahrbahn mit zwei entgegenkommenden Autos kollidiert.

Ermittlungen führten in der Folge dazu, dass der 29-jährige Türke seinen Porsche damals bewusst - in Suizidabsicht - auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben soll. Die massive Konsequenz: Die Staatsanwaltschaft Salzburg klagte den zur Unfallszeit unter Kokain und Alkohol stehenden 29-Jährigen wegen versuchten Mordes in drei Fällen an. Laut der schon im Februar 2020 erhobenen Anklage habe der Türke mit dem Lenken des Porsches in den Gegenverkehr nämlich nicht nur seinen eigenen Tod beabsichtigt, sondern es auch in Kauf genommen, durch sein Handeln die Insassen der zwei entgegenkommenden Autos zu töten. Letztlich wurden drei Personen teils sehr schwer, der Türke selbst leicht verletzt.

Belastet wird der 29-Jährige durch ein Handy-Telefonat, das er unmittelbar vor dem Unfall mit seinem Vater führte. In dem Telefonat, ein heftiges Streitgespräch, das offenbar auch seine Mutter und seine Ex-Freundin mithören konnten, soll der 29-Jährige dann plötzlich gesagt haben: "Ich fahre jetzt auf die Gegenfahrbahn." Sekunden später sei dann ein Knall zu hören gewesen.

Der Türke (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) war damals noch vor Anklageerhebung untergetaucht bzw. geflüchtet. Im März 2022 wurde der daraufhin per Europäischem Haftbefehl gesuchte Angeklagte jedoch in Georgien verhaftet und dann in Auslieferungshaft genommen. Am kommenden Donnerstag, 28. April, wird er nun von Tiflis, der Hauptstadt Georgiens, auf dem Luftweg via München nach Wien überstellt und später dann in die Justizanstalt nach Puch-Urstein.