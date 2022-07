Vorwurf: Pflegerin betrog und bestahl schwer kranke Salzburgerin und wollte sie zudem erpressen

Folgt man dem Strafantrag der Salzburger Staatsanwaltschaft, so hat eine 46-jährige Pflegerin über viele Monate hindurch eine schwer kranke Frau - sie ist Mitte dreißig - auf erschütternd schamlose Weise bestohlen, betrogen und erniedrigt.

Zum Ersten wird der 46-jährigen Angeklagten - ihr wird kommenden Mittwoch am Landesgericht der Prozess gemacht - betrügerischer Datenmissbrauch angelastet. Demnach bestellte die in Deutschland einschlägig vorbestrafte Serbin mit den von ihr ausgespähten persönlichen Daten des stark pflegebedürftigen Opfers zwischen September 2020 und Sommer 2021 geradezu in Serie für sich allerlei Waren und Produkte bei Online-Versandhäusern. Konkret soll sie gleich 29 Mal, teils auch unter Verwendung der Internet-Accounts der schwer kranken Frau, Produkte wie etwa Textilien bei diversen Online-Shops bestellt und sich liefern lassen haben - auf Rechnung des Opfers. Zudem nahm die Pflegerin auch Dienstleistungen in Anspruch - dem Opfer entstand dadurch letztlich ein Schaden von mehr als 4000 Euro.

Neben den besagten Bestellbetrügereien wird der Angeklagten vorgeworfen, mit der Bankomatkarte des Opfers, die sie widerrechtlich an sich nahm, gleich zwölf Mal Geld behoben zu haben - jeweils Beträge zwischen 100 und 300 Euro.

Dem Strafantrag zufolge jedoch am verwerflichsten: Die Angeklagte, sie saß offenbar in Deutschland schon länger im Gefängnis, soll der schwer kranken Frau im Juli sowie im September 2021 auch ein WhatsApp bzw. ein E-Mail zukommen lassen haben, mit dem sie Letztgenannte habe erpressen wollen. In den Nachrichten habe die Angeklagte damit gedroht, Bilder, die die körperlich stark beeinträchtigte, pflegebedürftige Frau nackt zeigen, zu veröffentlichen, falls diese nicht 1000 Euro bzw. 1500 Euro zahle. Strafrechtlich stellt dies laut Staatsanwaltschaft das Delikt der versuchten Erpressung (Paragraf 144 StGB) dar.

Die Angeklagte sitzt SN-Recherchen zufolge sei dem 28. Mai in Untersuchungshaft. Ihr drohen bei einer strafantragskonformen Verurteilung zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Gefängnis.