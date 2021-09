Während der Fahrt aus Bierflasche getrunken: Alkolenker musste in St. Michael seinen Führerschein abgeben

Die Polizisten konnten einen starken Alkoholgeruch wahrnehmen.

Am Donnerstagabend fiel der Polizei auf der A10 Tauernautobahn im Gemeindegebiet von St.Michael ein Fahrzeuglenker auf, der während der Fahrt mehrmals aus einer Bierflasche trank. Nach erfolgter Anhaltung des Fahrzeuges nahmen die Polizisten starken Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginnenraum wahr. Anschließend wurde bei dem Lenker ein Alkotest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,54 mg/l. (1,08 Promille). Dem Alkolenker wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Anzeige wird an die zuständige Behörde erstattet, berichtet die Polizei.