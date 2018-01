Wärme spenden im doppelten Sinn

Für die Aktion "Winterchallenge" des Vereins Vielfalt in Aktion (VIA) spenden Salzburger Jacken, die sie gemeinsam mit einer freundlichen Botschaft an belebten Plätzen oder vor Notschlafstelle zur freien Entnahme platzieren. "Wir bekommen viele positive Rückmeldungen", sagt Vereinsobmann Tarik Mete. Verfolgen lässt sich das auf der Facebookseite des Vereins, auf der etwa Grünen-Landesrätin Martina Berthold oder SPÖ-Gemeinderätin Karin Dollinger Fotos "ihrer" Jacken veröffentlichen.

(SN)