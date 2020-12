Wagen prallte gegen Haus: Drei Verletzte bei Alko-Unfall

Wie die Polizei nach einem Alkotest herausstellte, hatte der Lenker 0,78 Promille im Blut.

Drei verletzte Jugendliche hat ein Alko-Unfall Sonntagfrüh in Henndorf am Wallersee (Flachgau) gefordert. Der 18-jährige Fahrer war mit seinem Auto von der Straße abgekommen, rammte eine Schneestange und prallte danach frontal gegen eine Hausmauer. Er sowie seine beiden Mitfahrer, eine 15-Jährige und ein 17-Jähriger, verletzten sich bei dem Crash. Ein Alkotest bei dem 18-Jährigen ergab einen Wert von 0,78 Promille, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Alle drei Jugendlichen kamen in das UKH sowie in das LKH. Am Auto entstand Totalschaden.

