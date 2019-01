Ein betrunkener 23-Jähriger Lenker hat Samstagvormittag in der Stadt Salzburg eine Leitplanke durchschlagen, als er mit 1,36 Promille die Herrschaft über sein Auto verlor.

Danach prallte der Pkw-Lenker in der Graf-Revertera-Allee gegen einen Baum. Durch die Wucht des Crashs wurde der Pkw wieder auf die Straße geschleudert. Der Mann wurde leicht verletzt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung. Der Führerschein wurde dem Mann noch am Ort des Unfalls abgenommen und Anzeige erstattet.

Quelle: SN, Apa