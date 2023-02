Wagrain: Alkohol und Lärm - Hotelbesitzer warf Wiener Urlauber aus Appartement

Einen Riesenwirbel sollen Wiener Urlauber in Wagrain verursacht haben. Ein Hotelbesitzer warf Vater und Sohn aus dem Appartement, danach musste sogar die Polizei einschreiten.

Es war am Montag gegen 22 Uhr, als die Polizeistreife zu einem Hotel nach Wagrain gerufen wurde. Die Beamten trafen an der Einsatzstelle in dem Moment ein, in dem ein junger Mann mit einem Pkw aus einer Parklücke fahren wollte.

Es handelte sich dabei um einen 47-jährigen Wiener als Beifahrer und seinen 17-jährigen Sohn als Lenker, der mit einem L17-Tafel im Rahmen einer Ausbildungsfahrt das Auto steuerte. Die beiden waren zuvor als Urlaubsgäste vom Hotelbesitzer wegen Lärms aus dem Appartement verwiesen worden.

Der 47-Jährige, der als Begleiter des Lenkers fungierte, wies deutliche Alkoholisierungsmerkmale auf. Ein Vortest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, den Alkomattest verweigerte der Mann. Der Alkotest beim 17-Jährigen verlief negativ. Der Begleiter wird mehrfach angezeigt.