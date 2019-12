Wagrain: Autofahrer schlief im Unfallwrack seinen Rausch aus

Zuviel Alkohol intus, eine demolierte Verkehrsinsel, ein beschädigtes Auto, kein Führerschein - ein 29-jähriger Mann hat sich Sonntagabend in Wagrain jede Menge Ärger eingehandelt.

Ein Zeuge hatte Sonntagabend die Polizei alarmiert: Auf einem Parkplatz in Wagrain sei ein stark beschädigtes Auto abgestellt. Eine Streife der Polizeiinspektion St. Johann rückte aus und nahm sich des havarierten Autos an.

Bei der genaueren Überprüfung konnte der Lenker schlafend am Fahrersitz angetroffen werden. Im Zuge der Befragung des sichtlich übermüdeten Lenkers, stellte sich heraus, dass dieser zuvor in einem Gasthaus in Wagrain Alkohol konsumiert und auf dem Heimweg in Richtung St. Johann auf der B 163 eine Verkehrsinsel gerammt hatte.

Danach fuhr er mit dem schwer beschädigten Pkw noch bis zu einem Parkplatz im Ortsgebiet von Wagrain. Dort wollte er einen Reservereifen montieren, was jedoch nicht gelang. Und deshalb habe er sich ins Fahrzeug schlafen gelegt, sagte er den Polizisten.

Diese führten bei dem Mann einen Alkomattest durch, dieser ergab einen Wert von 0,50 mg/l, also ein Promille. Der Führerschein konnte dem 29-jährigen Flachgauer nicht abgenommen werden, da er ihn nicht mitführte.

Quelle: SN