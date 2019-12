Mehrere österreichische und deutsche Skifahrer gerieten am Sonntag in einer Bar in Wagrain aneinander. Zwei Personen verletzten sich bei der Rauferei. Auslöser für den handfesten Streit: Zuvor hatte einer der Personen einen Böller mitten im Lokal gezündet.

