Wagrain lehrt nachhaltigen Tourismus

Ein neuer Lehrpfad in Wagrain soll zeigen, dass Tourismus und Almwirtschaft nachhaltig verbunden werden können.

Der "KUHbidu"Familienerlebnisweg ist die neue Attraktion im Snowspace Salzburg. Am Wagrainis Grafenberg können Kinder und Erwachsene interessante Fakten zu Kühen und ihrer Haltung auf der Alm erfahren. An einzelnen Stationen entstehen mithilfe einer Geschichte Einblicke in die Land - und Almwirtschaft. Der circa 1,5 Kilometer lange Weg startet unmittelbar bei der Bergstation der Grafenbergbahn und führt über insgesamt sieben Stationen. An jeder weiteren Station bekommen die kleinen Besucher eine Aufgabe, die zu lösen ist. Am Ende des Pfads wird der ausgefüllte Rätselpass an der Kassa der Talstation abgegeben, für die Kinder gibt es als Belohnung eine Überraschung.

Bedeutung der Natur näher bringen

"Wir wollen zeigen, dass Tourismus und Almwirtschaft nachhaltig verbunden werden können. Dort wo im Winter die Skipisten sind, stehen im Sommer Weideflächen für Tiere zur Verfügung," erklärt Wolfgang Hettegger, Vorstandsvorsitzender der Snow Space Salzburg Bergbahnen. "Zudem war es uns ein Anliegen, den Besuchern des Grafenbergs die Relevanz der regionalen landwirtschaftlichen Produktion zu vermitteln," erklärt er. Der Pfad soll den Kindern die Bedeutung der Natur näher bringen. Erlebnisse mit Tieren leisten einen wichtigen Beitrag zur Kindesentwicklung. Andreas Weber, Biologe und Naturphilosoph, setzt sich dafür ein, Natur als elementares menschliches Bedürfnis zu sehen. Kinder würden durch unvorhersehbare, neue Situationen - wie sie in der Natur vorkommen - Autonomie, Persönlichkeit und Reife entwickeln. Er stellt außerdem fest, dass Kinder, welche Kontakt mit Tieren haben, weniger ängstlich und empathischer seien.

Quelle: SN