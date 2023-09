Wagrain plant für morgen

Millionenschwere Investitionen sollten die Zukunft des 3.000-Seelen-Ortes sichern. Im Herbst sollten die Arbeiten an der Entlastungsstraße im Ortszentrum starten, im Frühjahr plant die Gemeinde die Fertigstellung des Bauhofes im Ortsteil Hof und auch bei der Betreuung des örtlichen Nachwuchses setzt Ortschef Axel Ellmer an.

Das Zentrum Wagrains ist in den Urlaubsmonaten oft gezeichnet von Verkehrsüberlastungen. Gerade im Zentrum stößt die installierte Ampelregelung oft an ihre Grenzen. Eine Ausweichstraße soll nun die ersehnte Entlastung und zusätzlich einige Möglichkeiten für den Ortskern der 3.000-Seelen-Gemeinde bringen. "Im Herbst beginnen wir mit den Arbeiten für das rund 12,5 Millionen Euro teure Verkehrsprojekt", freut sich Bürgermeister Axel Ellmer. Die Kosten für das Vorhaben teilen sich das Land Salzburg und die Gemeinde Wagrain zu je 50 Prozent. Die neue Straße beginnt mit einem Kreisverkehr auf Höhe des Billa-Marktes im Westen der Gemeinde, führt dann über die Kleinarler Ache und schließt im Bereich der Tenne wieder an die bestehende Marktstraße an. "Damit soll sich der Verkehr gerade im Ortskern beruhigen und wir die Möglichkeit erhalten, im Zentrum eine Begegnungszone - wie man sie beispielsweise aus Bischofshofen kennt - einzurichten. Die Gemeinde würde davon sicher profitieren und belebt werden", ist sich Ellmer sicher.

Der Straßenbau ist aber nicht das einzige Großprojekt, das in Wagrain derzeit umgesetzt wird. Für rund sechs Millionen Euro entsteht der neue Wirtschaftshof im Ortsteil Hof. "Die Bauarbeiten sind schon recht fortgeschritten und im Frühjahr sollte der Bauhof dann fertig sein. Wir wussten natürlich, dass mit diesem Vorhaben eine weitere große Investition auf uns zukommt, jedoch war ein zentraler Bauhof einfach notwendig. Wir haben unsere Fahrzeuge derzeit an mehreren Standorten untergebracht. Da sind wir teilweise nur eingemietet und wissen nicht, wie lange wir tatsächlich noch drinnen bleiben können. Mit Abschluss der Bauarbeiten verfügen wir dann über einen fokussierten Standort in Zentrumsnähe", so Ellmer weiter.

Auch beim Nachwuchs Wagrains hat die Gemeindevertretung einiges vor. "Obwohl die Zahl an Kindern bei uns größtenteils gleich bleibt, steigt der Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten im Kleinkinderbereich. Darum haben wir den Kindergarten derzeit noch mit einer Container-Klasse um eine Gruppe erweitert." Die konkreteren Bau-Planungen für eine permanente Aufstockung des Kindergartens laufen. "Hier hoffen wir, bis 2025 ein Projekt umgesetzt zu haben", hebt Wagrains Bürgermeister Axel Ellmer abschließend hervor.