Wagrain: Rettungseinsatz für abgestürzte Fahrzeuginsassen

Zwei Verletzte hat es am Mittwochvormittag beim Absturz eines Fahrzeugs in Wagrain gegeben. Zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz.

Der Unfall hat sich nach ersten Informationen des Roten Kreuzes gegen 10 Uhr Vormittag im Ortsteil Hofmarkt ereignet. Eine Person habe schwere, eine andere leichte Verletzungen erlitten. Das Team des Notarzthubschraubers "Martin 1" sowie die Besatzungen zweier weiterer Rotkreuz-Fahrzeuge, ein Notarzt sowie zwei sogenannte First Responder waren ausgerückt. Polizei und Freiwillige Feuerwehr standen ebenfalls im Einsatz.

Der schwerverletzte Patient kam per Hubschrauber in das Salzburger Landeskrankenhaus, der leichter verletzte Patient wurde von den Rotkreuz-Kräften in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.

Weitere Informationen folgen.