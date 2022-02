Wagrain: Skifahrer nach fünf Stunden Suche in engem Graben gefunden

Weil sein 20-jähriger Sohn nicht wie vereinbart am Treffpunkt bei der Talstation der Grafenbergbahn in Wagrain eingetroffen war, meldete ein kolumbianischer Skifahrer ihn am Mittwochabend, kurz nach 17 Uhr, als abgängig.

SN/bergrettung wagrain Einsatz der Bergrettung bei schwierigen Bedingungen in Wagrain. Der vermisst gewesene Skifahrer bekam unter anderem eine schützende Folie gegen Nässe und Kälte (l.).