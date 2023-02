Wagrain: Snowboard schlitterte 150 Meter über Piste und traf Skifahrer

Verletzungen an Kopf und Unterarm hat am Sonntag ein 59-jähriger Deutscher bei einem Pistenunfall in Wagrain erlitten. Der Mann war von einem Snowboard getroffen worden, dass sich selbstständig gemacht hatte.

SN/APA (Archiv/Gindl)/BARBARA GINDL Das Rote Kreuz war im Einsatz.

Dieser Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf einer roten Piste im Bereich der Sonntagskogelbahn. Eine dänische Wintersportlerin hatte zu diesem Zeitpunkt ihr Snowboard bei einer Hütte abgestellt - und die Hangneignung dabei möglicherweise falsch eingeschätzt. Die Folge: Das Board schlitterte über die steile Piste hinab, wurde immer schneller und prallte nach rund 150 Metern gegen einen deutschen Skiurlauber. Der 59-Jährige kam daraufhin zu Sturz, verletzte sich und musste letztlich in das Krankenhaus nach Schwarzach gebracht werden. Schon kurz zuvor (9.20 Uhr) waren die Wagrainer Pistenretter erstmals gefordert gewesen. Eine 12-jährige österreichische Skifahrerin war im Kreuzungsbereich einer roten Piste mit einer 15-jährigen Snowboarderin aus Dänemark kollidert. Die Dänin stürzte und verletzte sich unbestimmten Grades. Das Rote Kreuz brachte die Jugendliche zu einem Arzt. Die 12-Jährige blieb unverletzt. Gegen 12 Uhr kam es abermals in Wagrain, diesmal im Bereich der Kogelalm, zu einer Skikollision zwischen einem 42-jährigen slowenischen Wintersportler und einer 51-jährigen dänischen Skifahrerin. Die Frau verletzte sich am Oberschenkel. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.