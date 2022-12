Wagrain: Snowboarder ließ verletzte Frau liegen

Am Donnerstag ereigneten sich auf Salzburgs Pisten mehrere Skiunfälle.

In Wagrain fuhr ein jugendlicher Snowboarder einer deutschen Skifahrerin über die Ski, woraufhin die Urlauberin zu Sturz kam und sich unbestimmten Grades verletzte. Der Mann drehte sich nur kurz um und fuhr dann weiter, ohne der Frau zu helfen.

Ebenfalls in Wagrain kollidierte ein Elfjähriger mit einer Liftstütze. Er wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.

Ein dritter Skiunfall in Wagrain betraf ein fünfjähriges Kind und einen erwachsenen, männlichen Skifahrer. Das Kind wartete mit seinem siebenjährigen Bruder am Pistenrand auf die Eltern, als der Skifahrer mit dem Fünfjährigen kollidierte. Der erwachsene Skifahrer redete kurz mit den Eltern, setzte aber seine Fahrt fort, ohne die Daten auszutauschen. Die Eltern gaben an, ihr Kind von einem Arzt auf etwaige Verletzungen untersuchen zu lassen.

Im Skigebiet Radstadt-Altenmarkt kollidierte eine 40-jährige Salzburgerin mit einem vierjährigen Urlaubermädchen aus Tschechien. Das Kleinkind zog sich dabei einen Unterschenkelbruch zu.