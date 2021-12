Wagrain: Vier Skiunfälle an einem einzigen Tag

Die Rettungskräfte waren am Montag im Dauereinsatz.

Am Montag ereigneten sich gleich vier Skiunfälle in Wagrain. Um 10.30 Uhr rammte, laut derzeitigem Ermittlungsstand, ein bislang unbekannter Skifahrer eine 57-jährige deutsche Skifahrerin. Der Zweitbeteiligte fuhr weiter, ohne der auf der Piste liegenden Deutschen zu helfen. Die 57-Jährige wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in ärztliche Behandlung überstellt.

Gegen 12.30 Uhr kam es zwischen einer 53-jährigen österreichischen Skifahrerin und einem 19-jährigen niederländischen Skifahrer zu einer Kollision. Die 53-Jährige hatte angehalten und wurde von dem nachkommenden 19-Jährigen gerammt. Durch den Zusammenstoß wurde die 53-Jährige verletzt und mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kurze Zeit später kam es zu einem weiteren Skiunfall auf der Piste "Flying Mozart" in Wagrain. Dabei wurde ein 19-jähriger niederländischer Snowboarder von einem Unbekannten angefahren. Der 19-Jährige erlitt einen Knochenbruch im Bereich der rechten Schulter.

Wenige Minuten später kam es zu einem weiteren Skiunfall auf der Piste "Flying Mozart". Dabei wurde ein 17-jähriger Deutscher angeblich von einem Unbekannten gerammt. Der Deutsche kam zu Sturz und erlitt eine Gehirnerschütterung. An den genauen Unfallhergang konnte sich der 17-Jährige nicht erinnern. Er wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert, berichtet die Polizei in einer Aussendung.