Wagrainer Schüler kochen Europa ein

Der kulinarische Beitrag zu 200 Jahre Stille Nacht führt von Albanien bis nach Zypern durch die weihnachtlichen Küchen Europas.

Das "Europäische Weihnachtskochbuch" der Kinder der Neuen Mittelschule Wagrain dürfte ein Renner im deutschsprachigen Raum werden. "Etwa 100 Journalisten von Feldkirch bis Eisenstadt und von München bis Hamburg haben Besprechungsexemplare angefordert", berichtet Barbara Brunner, die den Verlag Anton Pustet betreut. In Salzburg wird das von Autor Taliman Sluga herausgegebene Werk am Samstag im Pflegerschlössl in Wagrain der Öffentlichkeit präsentiert - im Rahmen der Eröffnung der Sonderausstellung "Über den Tellerrand geschaut - kulinarische Stille Nacht in Europa".