Wahl im Tennengau: Die ÖVP regiert, die SPÖ feiert

Die ÖVP bleibt weiterhin die weitaus stärkste Kraft im Bezirk, die SPÖ freut sich aber über starke Zugewinne in weiten Teilen des Bezirks. Bei Grünen, FPÖ und NEOS fällt die Bilanz des Wahltags im Tennengau zwiegespalten aus.

Bezirksweit blickt die SPÖ als einzige Partei auf ein Plus (4,7 Prozent) - alle anderen mussten leichte Rückgänge verkraften. Eine "Klatsche" gab es für die Sozialdemokraten allerdings in Abtenau: Ein Drittel der Mandate in der Gemeindevertretung ging ebenso verloren wie ...