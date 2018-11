Wahl: Viele Tennengauer Herausforderer stehen fest

In den meist ÖVP-dominierten Tennengauer Gemeinden haben es die Herausforderer bei der Bürgermeisterwahl nicht leicht. Die TN bringen einen Überblick über die bereits fixen Kandidaten.

Die SPÖ Tennengau steht schon großteils in den Startlöchern, wie Bezirksvorsitzender Roland Meisl aus Kuchl erklärt: "Die Jahreshauptversammlungen finden gerade überall statt, aber im Großen und Ganzen sind wir schon gut aufgestellt." Dabei gehen für die SPÖ zum größten Teil (im Vergleich zu 2014) neue Spitzenkandidaten an den Start: Thomas Gimpl in Puch, René Wahlhütter in Adnet, Matthias Wenger in Krispl-Gaißau sowie Gerhard Brandauer in Kuchl und Thomas Bader in Golling.

Buchegger löst Reiter in Abtenau ab

In Abtenau löst Vizebürgermeister Wolfgang Buchegger Ortsparteiobmann Matthias Reiter als Spitzenkandidat ab, in Rußbach tritt SPÖ-Vizebürgermeister Matthias Kraft an. In Annaberg, wo ÖVP-Langzeit-Ortschef Sepp Schwarzenbacher 2014 keinen Konkurrenten hatte, tritt 2019 Martin Promok für die SPÖ an. Einzig Reinhold Winkler in St. Koloman war schon bei den Wahlen im Jahr 2014 als SPÖ-Bürgermeisterkandidat auf dem Stimmzettel und wird es auch 2019 wieder sein. Fragezeichen standen beim TN-Gespräch vergangene Woche noch hinter den SPÖ-Kandidaten in Scheffau und in Bad Vigaun, wo Vizebürgermeister Alexander Sartori 2014 gegen ÖVP-Bürgermeister Fritz Holztrattner antrat.

"Unser Fokus liegt auf Hallein, hier ist alles offen." Roland Meisl, SPÖ-Bezirksobmann

Wunder seien im traditionell "schwarz" geprägten Tennengau natürlich nicht zu erwarten, betont Bezirksvorsitzender Meisl: "Insgesamt liegt unser Fokus natürlich auf Hallein, hier ist alles offen, wobei ich die Ziele nicht zu hoch stecken will." Insgesamt gehe es darum, die absoluten Mehrheiten der Volkspartei in den Gemeindevertretungen zu brechen und da und dort einen Vizebürgermeisterposten zu bekommen. "Der Tennengau ist ein schweres Pflaster für uns. Es kann Überraschungen geben, aber ich erwarte mir keine Wechsel", betont Meisl.

Haslauer versucht es wieder in Oberalm

In der einzigen rot regierten Tennengauer Gemeinde Oberalm steht so gut wie fest, dass Hans-Jörg Haslauer wieder für die ÖVP ins Rennen um den Bürgermeistersessel gehen wird. Der offizielle Beschluss soll in der Parteipräsidiumssitzung am 14. November fallen. "Es sollte alles beim Alten bleiben. Auch der Bürgermeister sitzt fest im Sattel", meint Haslauer wenig optimistisch auf Anfrage der TN.

Mehrere blaue Kandidaten schon fix

Seit Kurzem steht fest, dass der 55-jährige Peter Mitterlechner für die FPÖ in Hallein kandidieren wird (die TN haben berichtet). In Krispl-Gaißau wurde Thomas Höllbacher als Ortsparteiobmann wiedergewählt und einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten der Freiheitlichen erkoren. Ebenfalls mit 100 Prozent der Stimmen wurde in Rußbach Josef Reschreiter erneut zum FPÖ-Ortsparteiobmann und Bürgermeisterkandidaten gewählt. Auch sein Stellvertreter Dominik Windhofer wurde einstimmig gewählt. In Golling wurde Ortsparteiobmann Reinhard Rebhandl für weitere drei Jahre in seiner Funktion bestätigt. Eine offizielle Kandidatenliste für die Wahlen am 10. März wurde aber noch nicht präsentiert. Noch nicht bekannt geben wollten ihre Kandidaten auch die übrigen Tennengauer FPÖ-Ortsgruppen.

"Wir wollen mindestens zwei neue Ortsgruppen." Christian Lamprecht, FPÖ-Bezirksobmann

"Die Sitzungen finden erst statt. Es geht jetzt aber Schlag auf Schlag", sagt FPÖ-Bezirksobmann Christian Lamprecht. Er trat 2014 für die FPÖ Kuchl bei den Bürgermeisterwahlen an. Es gilt als sicher, dass er auch im kommenden Jahr der Bürgermeister-Kandidat der Kuchler Blauen sein wird. Ebenfalls bereits fix ist, dass es in Annaberg-Lungötz keinen Bürgermeisterkandidaten der FPÖ geben wird. "Wir wollen aber mit mindestens zwei neuen Ortsgruppen antreten", betont Lamprecht.

Bei den Grünen war bis Redaktionsschluss am Montag dieser Woche noch nicht klar, in welchen Gemeinden es Kandidaten geben wird. Fix ist seit vergangener Woche nur, dass die Halleiner Grünen mit der langjährigen Landtagsabgeordneten Kimbie Humer-Vogl ins Rennen um den Bürgermeistersessel gehen werden. Sie will Hallein "familienfreundlicher" gestalten. "Es braucht bessere Angebote bei Pflege, Kinderbetreuung und Mobilität", sagt Humer-Vogl.

Weitere grüne Ortsgruppen geplant

Die grüne Liste für die Halleiner Gemeindevertretungswahl wird von ihrem Ehemann Wilfried Vogl angeführt. Wer in Kuchl und Oberalm für die Grünen antreten wird, stand Anfang der Woche noch zur Diskussion. Auch in Puch ist nach einem personellen Wechsel die Wieder-Kandidatur einer grünen Ortsgruppe geplant. In weiteren Orten - darunter Abtenau und Golling - laufen Gespräche.

Zumindest in Hallein und Oberalm wird es auch NEOS-Bürgermeisterkandidaten geben, so Landesgeschäftsführer Markus Rosskopf: "Dass es Kandidaten geben wird, ist fix. Die Namen sind aber noch nicht bestätigt und stehen Mitte Dezember fest."