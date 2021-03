Wahnwitzige Flucht eines 17-jährigen Lenkers vor der Polizei in Salzburg: U-Haft verhängt

Ohne Führerschein, unter Drogeneinfluss und mit teils mehr als 100 km/h fahrend dann letztlich gegen Polizeiauto geprallt: Strafantrag gegen jungen Rumänen liegt bereits vor.

Erst am vergangenen Wochenende, konkret am Samstag kurz vor 23 Uhr, hatte sich ein rumänischer Autolenker (17) in der Stadt Salzburg mit der Polizei eine wahnwitzige Verfolgungsjagd geliefert. Laut den Ermittlungen raste er unter Drogeneinfluss stehend (Cannabis, Kokain, Benzodiazepine) und ohne einen Führerschein zu besitzen im Stadtteil Lehen einer Polizeistreife davon.

Mit drei Insassen im Auto und teils mit über 100 km/h unterwegs prallte der Bursch dann angeblich absichtlich in ein zweites Polizeiauto - eine Polizistin wurde dabei verletzt. Zudem mussten mehrere Passanten vor dem Auto des in Salzburg lebenden 17-Jährigen auf die Seite springen.

Wie Peter Egger, Sprecher des Salzburger Landesgerichts, auf SN-Anfrage mitteilte, wurde am Dienstagnachmittag über den 17-Jährigen U-Haft verhängt. Im bereits vorliegenden Strafantrag der Staatsanwaltschaft werden dem Burschen (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) Widerstand gegen die Staatsgewalt, Gefährdung der körperlichen Sicherheit, schwere Körperverletzung sowie schwere Sachbeschädigung angelastet.