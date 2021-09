Wald: Nach Murenabgang ist der Breuergraben eine tickende Zeitbombe

Nach dem Abgang von drei Muren ist der Breuergraben in Wald im Pinzgau eine tickende Zeitbombe.

Viele Jahre lang hat der Breuergraben in Wald im Pinzgau keine Probleme gemacht. Dann gingen im August nach intensiven Niederschlägen innerhalb von drei Tagen drei Muren ab. Den größten Schaden richtete die dritte am 16. August an. Wohnhäuser und der Bahnhof Vorderkrimml samt einer Zuggarnitur wurden verschüttet. Zusätzlicher Schaden entstand, weil die Mure die Krimmler Ache verlegte, die sich über die Krimmler Landesstraße und zwischen Häusern ein neues Bett suchte.

Der Graben ist nun eine tickende Zeitbombe und ...