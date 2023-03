Waldbad Anif lädt am Wochenende zum Schnupper-Start

Die Wassertemperatur liegt bei erfrischenden 6 Grad. Trotzdem hat der Kiosk im Waldbad an schönen Wochenenden bereits geöffnet. Die Betreiber verstehen den Frühstart als spezielles Angebot für Sonnenanbeter. Am Samstag soll die Temperatur auf bis zu 20 Grad steigen.

Das Anifer Waldbad vermittelt ein spezielles Gefühl – fast wie in der Karibik. Die Wassertemperatur liegt zwar noch bei sehr frischen 6 Grad. Die Sonne sorgt aber schon für angenehme Temperaturen am Strand.

Vor allem in der Nacht und in der Früh sind die Temperaturen oft noch "prickelnd". Wenn die Sonne mitspielt, klettern sie am Tag aber schon in angenehme Bereiche. Vor diesem Hintergrund lädt das Waldbad Anif am Wochenende zu einem ersten Besuch ein - gratis. "Man kann auf den Stegen entspannen und die Sonne genießen", heißt es von den Betreibern. Für einen Sprung ins traditionell kalte Nass ist es wohl noch etwas zu früh. Die aktuelle Wassertemperatur liegt bei 6 Grad. ...