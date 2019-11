Waldbewirtschaftung in extremen Zeiten

Im Rahmen einer Veranstaltung des Maschinenrings Salzburg wurde informiert, wie Waldbesitzer ihre Wälder "klimafit" machen können.

Balthasar Auer ist Landwirt und Waldbesitzer in Abtenau: "Ich habe keine landwirtschaftliche Ausbildung und alles selbst durch Tun und Handeln erlernt. Daher bin ich heute bei dem Informationsabend, bei dem ich bereits viel Neues erfahren habe." Neben Auer sind noch andere Waldbesitzer, Bauern und auch Schüler der Landwirtschaftsschule Kleßheim zur Veranstaltung des Maschinenrings Salzburg gekommen - fast ausschließlich Männer. "Das Thema ist einfach sehr männerlastig, denn Waldarbeit ist harte Arbeit", so Thomas Ließ, Landesobmann vom Maschinenring (MR) Salzburg.

Wie wird der Wald in Zukunft aussehen?

Dabei ging es um Fragen wie: Wie wird der Wald der Zukunft aussehen? Wo hat die Fichte weiterhin Bestand? Was sind die Besonderheiten des Mischwaldes? Referent Hannes Schönauer vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) sprach über die zukünftigen Anforderungen an den Waldbau. Michael Mitter von der Landesforstdirektion referierte über das Aktionsprogramm Schutzwald und wie dies in der Praxis umgesetzt werden kann.

Der Wald ist nicht nur Einkommensquelle, sondern auch Lebensgrundlage und bietet eine Schutzfunktion. Gerade diese Schutzfunktion gilt es zu erhalten. "Die Definitionen von Schutzwald sind sehr umfangreich. Dazu kommt, dass es einen Unterschied zwischen geschütztem Wald und Schutzwald gibt," so Michael Mitter.

Durch den Klimawandel gab es über die Jahre einen Temperaturanstieg, mehr Regen als Schnee, mehr Sonnenstunden und auch länger anhaltende Wetterströmungen. Hochwasser kam weniger oft vor, dafür intensiver. Es gibt einfach keine "Konstante" mehr beim Wetter.

In Österreich gibt es 1,2 Millionen Hektar Schutzwald, wovon für 300.000 Handlungsbedarf besteht

In Österreich sind 1,2 Millionen Hektar als Schutzwald gekennzeichnet, das entspricht der Fläche von Oberösterreich. Für 300.000 ha besteht Handlungsbedarf: Richtige Aufforstung sollte hier betrieben werden. Es sei wichtig, das Bewusstsein für den Schutzwald bei den Menschen zu stärken, denn diesen brauchen alle. Leider sieht es in der Praxis anders aus: "Primär ist es die Angelegenheit des Waldbesitzers, sich um den Wald zu kümmern. Das soll nicht sein", so Mitter. Er schlägt daher vor, dass Schutzwald und Klimawandel politische und rechtliche Schwerpunktthemen sein sollten. Dabei wären die Einbindung von Begünstigten und eine einheitliche Schutzwaldkarte wichtig.

Probleme: Stagnierende Holzpreise und der Klimawandel

Auch Schönauer sieht die Folgen des Klimawandels und die stagnierenden Holzpreise als größte Probleme. Dabei spielt die Fichte eine große Rolle. Sie ist eine Leitbaumart, die sehr anfällig ist: Schädlinge und Schneebruch setzen ihr oft zu. Folglich sind die Holzpreise gesunken und haben nun denselben Tiefpunkt erreicht wie in den 1930er-Jahren während der Weltwirtschaftskrise. Was können nun Waldbesitzer tun? Eine intensivierte Standraumgestaltung, Waldhygiene, Verkürzung und Verjüngung der Bäume, einen Mischwald anlegen und eine strengere Beachtung der Standorttauglichkeit zählen zu den Möglichkeiten. Auch auf den HD-Wert sollte geachtet werden, denn der zeigt das Verhältnis zwischen Höhe und Durchmesser des Baumes. Je niedriger dieser Wert, umso robuster ist der Baum.

Nikolaus Lienbacher, Amtsdirektor der Landwirtschaftskammer, meinte abschließend: "Das Wissen über Generationen weiterzugeben, ist wichtig. Und: Aufräumen braucht Motivation."

Ziel: Integrale Projekte, denn der Wald geht uns alle etwas an

Franz Lanschützer ist Forstdirektor der Landwirtschaftskammer und Geschäftsführer des Waldverbandes Salzburg. Die TN haben ihn zum Interview gebeten:

Gibt es noch andere Informationsveranstaltungen?

Wir von der Landwirtschaftskammer machen intensive forstliche Beratung: Vorträge, Kurse, Praxisvorführungen, Einzel- und Gruppenberatungen. Dabei gehen wir direkt auf die Leute zu. Die Grundberatung ist gratis - bei der Pflegemaßnahme wird ein Waldhelfer (Bauer) vermittelt, der die Provisionen vom Holzverkauf bekommt.

Beim "integralen Projekt" wird versucht, die Komponenten Jagd, Land- und Forstwirtschaft mit Tourismus und Freizeitwirtschaft zu verbinden. Mithilfe einer Raumplanung sollte der Wald für alle aufgeteilt werden. Es darf nicht alles an den Grundeigentümern hängen bleiben.