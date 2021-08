Waldbrände: 35 Feuerwehrleute aus Salzburg brechen am Montag nach Griechenland auf

35 Feuerwehrleute aus Salzburg machen sich am Montag auf den Weg nach Griechenland, um beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände zu helfen. Die Mannschaft aus dem ganzen Bundesland werde planmäßig eine Woche im Süden bleiben, wie Sonntagabend bekannt gegeben wurde.

"Die letzten Verladungen machen wir jetzt", sagte Mike Leprich am Sonntagnachmittag. Er koordiniert für den Landesfeuerwehrverband den bevorstehenden Waldbrandeinsatz in Griechenland. Währenddessen bestückten Wolfgang Eibl und Daniel Wieser auf dem Gelände in Maxglan einen Lkw mit Einsatzmaterialien, der sich mit neun weiteren Fahrzeugen am Montag auf den Weg in Richtung Süden machen soll.

Untergebracht werden die Feuerwehrleute in einem Camp, das sie selbst an Ort und Stelle errichten. "Der Auftrag ist, sich selbst zu versorgen", sagte Leprich. Wie ...