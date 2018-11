Waldbrand bei der Untersbergbahn ausgebrochen

Zu einem Brand im Gelände in der Nähe der Untersbergbahn bei Grödig mussten die Feuerwehren am Montagvormittag ausrücken. Menschen sind nach ersten Angaben aus den Reihen der Einsatzkräfte nicht unmittelbar in Gefahr.

Das Feuer ist in einem Latschenfeld auf Höhe der Stütze 1 ausgebrochen. "Der Wind facht das Feuer immer wieder an", sagte der Grödiger Bürgermeister Richard Hemetsberger auf SN-Anfrage. Die Feuerwehren von Grödig, Niederalm und Fürstenbrunn rückten aus. Der Sondereinsatzplan Waldbrand trat in Kraft. Die Polizei führte einen Erkundungsflug per Hubschrauber durch. Auch die Bergrettung ist alarmiert. Das Gelände sei fußläufig praktisch nicht erreichbar, erklärt der Ortschef. Kurz nach 11 Uhr wurden Hubschrauber des Bundesheeres zur Hilfeleistung angefordert. Das Bundesheer setzt einen "Alouette"-III-Helikopter und eine so genannte AB-212-Maschine zur Bekämpfung der Flammen ein. Die Bahn war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in Betrieb. Offenbar waren Wartungsarbeiten bei der Stütze im Gang. Acht Arbeiter waren mit Revisionsarbeiten beschäftigt. Der Betriebsleiter der Seilbahn, Hans-Jörg Kammerlander sagt: "Die Leute haben sich schon in sicheres Gelände absetzen können. Es ist niemand verletzt worden." Die Brandursache ist noch nicht genau geklärt. Laut Katastrophenschutzreferent Michael Walder von der Bezirkshauptmannschaft Salzburg Umgebung wird vermutet, dass der Brand durch die Revisionsarbeiten an der Seilbahn verursacht wurde. Nähere Informationen folgen. Quelle: SN